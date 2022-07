Calciomercato Lazio, niente da fare per Petagna: l’attaccante a un passo dal Monza

Calciomercato Lazio: i biancocelesti devono mollare la pista Petagna come vice Immobile, l’attaccante vicinissimo al Monza

Negli ultimi giorni, in orbita Lazio è circolato il nome di Andrea Petagna come rinforzo per l’attacco nel ruolo di vice Immobile. La punta sarebbe però a un passo dal un altro club di Serie A.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli e il Monza avrebbero trovato l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto dell’attaccante pronto a trasferirsi in Brianza.