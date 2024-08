Calciomercato Lazio, il Napoli CHIUDE per un altro centrocampista: Folorunsho sempre più FUORI dal progetto. Le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha chiuso per il centrocampista del Manchester United Scott McTominay. La società azzurra verserà oltre 30 milioni di euro nelle casse dei Red Devils per assicurarsi un altro centrocampista dopo Billy Gilmour del Brighton.

Queste operazioni escludono sempre di più Michael Folorunsho dal progetto. Infatti, il giocatore è in uscita dal Napoli ed è in cima alla lista del calciomercato Lazio per rinforzare la rosa di Baroni.