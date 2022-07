Calciomercato Lazio: Muriqi al Bruges, trattativa spedita. I dettagli

Procede spedita la trattativa che potrebbe portare Vedat Muriqi al Bruges. I dettagli dell’affare

Vedat Muriqi potrebbe ripartire dal Belgio. L’attaccante kosovaro – rientrato dal prestito di 6 mesi al Maiorca destinato a non rimanere alla Lazio – è nel mirino del Bruges.

Secondo Repubblica la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Il Bruges è in pole per l’acquisto dell’ex Fenerbahce per una trattativa impostata sulla cessione a titolo definitivo.

Secondo Alfredo Pedullà la prima offerta del club belga è di 9 milioni più bonus.