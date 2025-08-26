Calciomercato Lazio, quel giocatore è abbastanza corteggiato da tutti. Ecco le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: futuro incerto per Cristo Munoz, pressioni dalla Spagna

Il calciomercato Lazio entra nel vivo, ma se sul fronte acquisti tutto sembra rallentato, è sul versante delle uscite che qualcosa potrebbe muoversi a breve. Al centro dell’attenzione c’è il giovane Cristo Munoz, classe 2005, uno dei talenti più interessanti della Primavera biancoceleste. Il suo nome sta circolando con insistenza in Spagna, dove diversi club stanno seguendo con attenzione la sua evoluzione e sarebbero pronti a riportarlo in patria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico AS, il giovane centrocampista è finito nel mirino di alcune squadre della Segunda División, tra cui spicca l’interesse dell’Almeria, ma non è l’unico club ad aver effettuato sondaggi. La carriera di Munoz, cresciuto nella celebre Masia del Barcellona insieme a talenti come Gavi e Fermín López, ha attirato numerosi osservatori anche dopo il suo trasferimento a Roma, avvenuto la scorsa estate.

In Italia, invece, è la Salernitana a muoversi per prima. Il club campano avrebbe avviato i contatti con la Lazio per sondare la possibilità di un prestito o di un’operazione a titolo definitivo. La Lazio, dal canto suo, sta valutando il da farsi: trattenere il giovane per farlo crescere ulteriormente all’interno del proprio settore giovanile, oppure cederlo per garantirgli maggiore minutaggio e visibilità in un contesto competitivo.

Il calciomercato Lazio, in questa fase, è bloccato soprattutto in entrata, anche per via di vincoli economici e incertezze tecniche legate all’inizio di stagione. Tuttavia, le operazioni in uscita restano attive, soprattutto per quanto riguarda i giovani di prospettiva che potrebbero rappresentare un’opportunità di crescita o generare plusvalenze future.

La situazione di Cristo Munoz rappresenta quindi un nodo cruciale per la strategia biancoceleste: valorizzare i propri giovani senza disperdere il talento. Il giocatore ha già mostrato qualità tecniche, visione di gioco e maturità non comuni per la sua età, attirando l’attenzione anche oltre i confini italiani.

Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della chiusura della finestra di mercato, si capirà se la Lazio deciderà di aprire alla cessione o se sceglierà di puntare ancora su Munoz per il futuro. Una decisione che potrebbe dire molto anche sulla direzione che il calciomercato Lazio vorrà prendere in questa sessione estiva.