Calciomercato Lazio, molto vicino il centrocampista Escalante

Calciomercato Lazio, si sarebbe concluso l’accordo tra il ds Igli Tare e l’Eibar per portare a Roma il centrocampista Gonzalo Escalante

Iniziato ieri, il galoppo del calciomercato continua ininterrottamente: in casa Lazio si sarebbe già chiuso un affare. Secondo il portale Le Bombe di Vlad, il ds Igli Tare avrebbe preso accordi con l’Eibar per portare a Roma il centrocampista Gonzalo Escalante. Il classe ’93 andrà in scadenza a giugno 2020 e la società biancoceleste avrebbe chiuso a parametro zero. Prelevato giovanissimo dal Boca Juniors, è arrivato a Catania nel lontano 2014 e attualmente milita nella squadra spagnola.