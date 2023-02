Calciomercato Lazio: Milinkovic via per 40 milioni. In arrivo un degno sostituto per rimpiazzarlo. Il serbo non vuole andare via a zero

La corsa di Milinkovic è ripartita ieri con l’allenamento svolto in gruppo. E’ pronto per il mini girone dantesco che vedrà la Lazio impegnata in campionato e in Conference fi no al 19 marzo: Samp, Napoli, AZ Alkmaar, Bologna, AZ Alkmaar e Roma. La Samp può essere rampa di lancio, lo score firmato contro i blucerchiati è benaugurante: quattro gol e nove assist sfornati in 12 presenze.Le parole pronunciate dal diesse Tare nei giorni scorsi hanno sottinteso per la prima volta una possibile separazione a giugno. La Lazio, per anni, ha rappresentato il meglio per Milinkovic.

Sergej tempo pensa che sia arrivato il momento di tentare una nuova avventura. Sarà l’estate del bivio, mai come la prossima. A giugno sarà ad un anno dalla scadenza, nel gennaio 2024 potrà firmare per un altro club. Il manager Kezman a fine gennaio ha ribadito a Lotito che il giocatore vuole partite ma non vuole lasciare la Lazio a zero. Per far sì che questo accada è necessario concordare una strategia d’uscita. Kezman, anche durante confronti recenti, non ha aperto al rinnovo, tema non più d’attualità. Ha promesso il massimo impegno alla società per raccogliere un’offerta che possa incrementare le casse. E’ ipotizzabile in 40 milioni, difficilmente di più. Starà a Lotito valutarla. E’ una scelta che costerebbe meno rispetto ad una partenza a zero e che permetterebbe al club di finalizzare l’arrivo di un degno sostituto. La disponibilità di Sergej e del suo agente vale come impegno a patto che si arrivi alla definizione della partenza. La Premier resta la destinazione più probabile. All’interesse dell’Arsenal si sono aggiunti i corteggiamenti di Newcastle e West Ham. I Gunners sono in vetta alla classifica inglese e alla classifica delle preferenze di Milinkovic. Lo riporta il Corriere dello Sport.