Calciomercato Lazio, sfuma Milik: è ad un passo dal ritorno alla Juve

Calciomercato Lazio, Arek Milik sfuma quasi definitivamente in casa biancoceleste: è vicinissimo al ritorno alla Juve

Giorni caldi, anzi bollenti per il ritorno di Arek Milik alla Juventus. Il polacco, obiettivo anche del calciomercato Lazio, non ha mai nascosto di voler restare a Torino dopo la scorsa stagione e anche Allegri, suo grande estimatore, ha spinto per la conferma dell’attaccante. E così sarà, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Dopo l’addio di Kulusevski mancano ormai pochi dettagli da sistemare per l’ex Napoli, pronto a legarsi a titolo definitivo alla Signora in cambio di 7 milioni più bonus da destinare nelle casse del Marsiglia.