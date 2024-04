Calciomercato Lazio, il Milan torna a pensare a Felipe Anderson: Ibrahimovic studia le mosse. I dettagli

Nelle ultime settimane il Milan è tornato a pensare con prepotenza a Felipe Anderson, esterno della Lazio in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sul quale è forte l’interesse della Juve.

In particolar modo, come riporta Il Messaggero, Zlatan Ibrahimovic vorrebbe capire i margini per arrivare al brasiliano, considerato un vero e proprio jolly del reparto d’attacco. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.