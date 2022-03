Calciomercato Lazio, Leggo: «Sarri, la tentazione è riavere Mertens»

Calciomercato Lazio, la tentazione per Sarri è riavere Mertens. Il giocatore del Napoli, però, non è il solo nome per l’attacco

La sensazione è che molto cambierà in casa Lazio: in estate dovrebbero arrivare alla corte di Sarri 6-8 nuovi elementi, ma – viste le ristrettezze economiche – si guarda già il mercato degli svincolati.

Stando a quanto riportato da Leggo, il nome più suggestivo è sicuramente quello di Mertens: pupillo del mister ai tempi del Napoli. Occhio anche a Belotti, attualmente in trattativa con il Torino: in caso di mancato rinnovo, la Lazio potrebbe inserirsi per tentare il colpo e ricostituire l’attacco azzurro. Infine ritorna anche il nome di Bernardeschi che non riesce a trovare l’accordo con la Juventus ed è pronto a vagliare nuove offerte.