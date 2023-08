Calciomercato Lazio, Maximiano primo obiettivo per l’Almeria: già presentata l’offerta ai biancocelesti. Le cifre. I dettagli

Come riporta As, gli obiettivi dell’Almeria per il ruolo di estremo difensore sono quattro e Luis Maximiano e Dominik Livakovic sono i due nomi preferiti. L’Almería ha presentato alla Lazio un’offerta da nove milioni di euro, mentre il croato sembra vicino al Fenerbahçe.