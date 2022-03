Calciomercato Lazio, Maxime Lopez sempre nel mirino: il Sassuolo fa il prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non perdono di vista Maxime Lopez per il centrocampo. Il Sassuolo fa il prezzo

La Lazio è già a lavoro sul fronte calciomercato alla ricerca dell’erede a centrocampo di Lucas Leiva, in scadenza di contratto a fine stagione. Tra i nomi caldi sulla lista di Tare c’è quello di Maxime Lopez che sta facendo molto bene al Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, non sarà possibile portarlo via dal club neroverde che chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.