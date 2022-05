Matic sarebbe finito nel mirino della Lazio, ma però ci sarebbero da fare i conti con una nutrita concorrenza

Matic sarebbe finito nel mirino della Lazio, ma però ci sarebbero da fare i conti con una nutrita concorrenza.

Infatti, come sottolineato dal tabloid inglese The Sun, sul centrocampista, che si libererà a parametro zero, ci sarebbe il fortissimo interesse del Fulham, che, tra l’altro ha già acquistato Strakosha.