Calciomercato Lazio: Marcos Antonio via, ma Lotito non scende sotto questa cifra. Il presidente vuole rientrare dell’investimento

Il Messaggero questa mattina fornisce le ultime novità sulla probabile uscita di Marcos Antonio dal calciomercato Lazio. Il PAOK Salonicco non va oltre il prestito con diritto di riscatto, ecco perché si lavora in Turchia e in Arabia Saudita per trovargli una sistemazione.

Lotito vorrebbe rientrare subito almeno degli 8 milioni dell’investimento