Calciomercato Lazio, Lotito convinto di una cosa: ecco perchè non sono arrivati altri attaccanti

Calciomercato Lazio, Lotito convinto di una cosa sulla sua squadra: ecco perchè non sono arrivati altri attaccanti a gennaio

Secondo quanto spiegato da Repubblica edizione Roma, il calciomercato Lazio non ha battuto colpi a gennaio per volontà di Claudio Lotito che, come spiegato a più riprese, non ha ritenuto necessari rinforzi, nonostante le richieste dell’ambiente per nuovi attaccanti.

Questo perchè il presidente biancoceleste ha ritenuto che, con i rientri a pieno regime di Immobile e Zaccagni, la squadra non avesse bisogno di altri ritocchi di un certo tipo.