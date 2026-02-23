Calciomercato Lazio, svolta assente in attacco! Il punto su Maldini e Ratkov

Calciomercato Lazio, non si è riusciti ad attuare la svolta nel reparto offensivo. Daniel Maldini e Petar Ratkov non incidono come dovrebbero

La Lazio sta vivendo una stagione di difficoltà in attacco, come evidenziato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Nonostante i vari investimenti, la squadra biancoceleste non è riuscita a trovare la svolta offensiva che si aspettava, con Maldini e Ratkov che non hanno inciso come sperato. Il primo, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, non ha saputo scatenare l’effetto “scossa” che ci si attendeva, mentre il secondo, pagato ben 13 milioni, non ha ancora trovato il suo spazio.

Un attacco senza tiri in porta

Le difficoltà offensive sono state particolarmente evidenti durante l’ultima partita contro il Cagliari, dove i centravanti, tra cui Maldini e Ratkov, non sono riusciti nemmeno a tirare in porta. Gli unici tiri nello specchio sono arrivati da Provstgaard, Taylor e Cataldi, ma il contributo dei due attaccanti principali è stato nullo. Nonostante le attese, le opzioni offensive della Lazio sembrano ancora lontane dall’essere decisive e la squadra si ritrova a dover fare i conti con scelte di mercato che non hanno portato i frutti sperati.

La questione dei riscatti e le scelte future

A poco più di metà stagione, la Lazio dovrà riflettere attentamente sulle sue scelte future. La scommessa sul serbo non ha ancora dato i risultati sperati. Sarà fondamentale, quindi, fare delle scelte più profonde e mirate in vista del futuro. La Lazio si trova ora a un bivio, con l’attacco da risollevare urgentemente per non compromettere la stagione!