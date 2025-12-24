Calciomercato Lazio, Daniel Maldini pronto a venire in biancoceleste? La situazione non lascia alcun dubbio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, i biancocelesti spingono per Daniel Maldini e Brescianini. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio si accende su nuovi profili, e uno dei nomi caldi del momento è quello di Paolo Maldini, esterno d’attacco dell’Atalanta. Forte di un ottimo rapporto con i bergamaschi, il Cagliari avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del giocatore, tentando così di inserirsi in una trattativa che potrebbe vedere protagonisti anche i biancocelesti. Maldini, già seguito dalla Lazio in passato prima del suo trasferimento all’Atalanta, resta un obiettivo concreto per Lotito e il suo staff.

Ma non è solo Maldini a far discutere i dirigenti capitolini. Sempre secondo quanto emerso dal panorama del Calciomercato Lazio, gli occhi del club sono puntati anche su Brescianini, altro giocatore corteggiato anche dal Cagliari. Accanto a loro, restano vivi gli interessi per Samardzic e Dele-Bashiru, già al centro delle trattative dei giorni scorsi. La strategia della Lazio punta a rafforzare l’organico senza intaccare eccessivamente il bilancio, valutando profili giovani ma già pronti a incidere.

Intanto, a Bergamo, l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha chiarito che per il momento non è prevista la cessione di Maldini. Il club orobico deve infatti fare i conti con la partenza di Lookman per la Coppa d’Africa, e l’ex Monza rappresenta un sostituto naturale insieme a Kamaldeen, che però sta rientrando da un infortunio. Questo fattore rende la trattativa più complessa, ma non chiude la porta a un possibile trasferimento nel corso del mercato di gennaio.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Maldini rappresenta un rinforzo interessante per l’attacco, capace di garantire velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce. L’asse tra Lazio, Atalanta e Cagliari resta quindi attivo, con i biancocelesti pronti a monitorare ogni sviluppo. La sfida con i sardi per Brescianini e la possibile trattativa per Maldini promettono di tenere alta l’attenzione dei tifosi nelle prossime settimane, confermando come gennaio sarà un mese chiave per le strategie di mercato della Lazio.

