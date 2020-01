Secondo la stampa belga Jordan Lukaku, terzino della Lazio, sarebbe seguito dall’Anderlecht

Jordan Lukaku, terzino sinistro della Lazio, è in fase di recupero dopo la pulizia del ginocchio. Simone Inzaghi crede molto nel ragazzo, anche se le voci di mercato riguardante l’ex Ostenda non si stanno facendo attendere. Secondo quanto riporta l’Het Nieuwsblad, noto quotidiano belga, l’Anderlecht starebbe pensando al classe ’94 e, per il giovane di Anversa, questo sarebbe un ritorno avendo già indossato la maglia dei Les Mauves dal 2011 al 2013. Si attendono ulteriori novità.