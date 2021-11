Calciomercato Lazio: si punta a blindare Luiz Felipe, il punto

La Lazio vuole blindare Luiz Felipe e assicurarsi il rinnovo del giocatore per tutelarsi dall’eventuale assalto delle big

Il tema delle scadenze di contratto tiene banco in casa Lazio. Tra questi c’è Luiz Felipe. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il contratto del brasiliano scade nel 2022 ed oggi il giocatore percepisce 650 mila euro. La Lazio dovrà cercare un accordo per non rischiare di farselo scappare anche perché sul centrale brasiliano non mancano gli interessamenti. Il Betis Siviglia in Spagna, tra le altre, si è inserita sul giocatore ma il ds Igli Tare sta cercando da tempo di provare a trovare l’intesa per bloccare l’addio di Luiz Felipe e confermarlo alla corte di Sarri.

LA PROPOSTA – La proposta della Lazio per l’italo-brasiliano è quella di un’intesa fino al 2026. La volontà sarebbe anche quella di provare a chiudere il prima possibile, proprio per non arrivare nella finestra dove il giocatore potrebbe avere anche proposte più concrete sul tavolo.