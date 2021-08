Calciomercato Lazio, Luiz Felipe nel mirino di Gasperini: i dettagli

Ancora movimenti di calciomercato in casa Lazio: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini avrebbe messo gli occhi su Luiz Felipe

La Lazio si prepara al nuovo ritiro di Marienfeld con alcune certezze, tra cui quella in difesa che porta il nome di Luiz Felipe. Come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano ha trovato un feeling importante con Maurizio Sarri, entrando bene nei suoi meccanismi di gioco.

Tuttavia, Gian Piero Gasperini avrebbe messo gli occhi sul difensore brasiliano per rinforzare il reparto arretrato dell’Atalanta. Il giocatore non sembra intenzionato a lasciare la Capitale, ma il suo è uno dei pochi profili con possibilità di cessione. La società biancoceleste, infatti, ha bisogno di cedere per il discorso legato all’indice di liquidità. Nei prossimi giorni si attendono novità.