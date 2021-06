Dalla Spagna: «L’Atletico Madrid piomba su Luiz Felipe»

La firma di Luiz Felipe sul rinnovo non è ancora arrivata, intanto dalla Spagna arriva anche l’interesse dell’Atletico Madrid

Tutto è pronto per il rinnovo di Luiz Felipe, la firma però ancora non è arrivata. Dirigenza e tecnico hanno puntato (e puntano) molto sul difensore, ma essendo ad un anno dalla scadenza, l’interesse delle big d’Europa non manca.

Come riferito dal quotidiano As, ad aver chiesto informazioni è l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros potrebbero tentare l’affondo ad una cifra conveniente (attorno ai 15 milioni di euro) oppure attendere il prossimo anno ed, eventualmente, aggiudicarselo a parametro zero.

Resta forte anche il pressing del Betis Siviglia, l’interesse delle due spagnole invita la Lazio a blindare Luiz Felipe il prima possibile.