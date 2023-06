Calciomercato Lazio, Sarri vota Luca Pellegrini: la strategia di Lotito

Calciomercato Lazio, Sarri vorrebbe la conferma di Luca Pellegrini: Lotito cerca lo sconto dalla Juventus. Le ultime

Uno degli obiettivi del calciomercato Lazio è quella relativa al riscatto di Luca Pellegrini. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri ha chiesto a Lotito la conferma del classe ’99.

Il patron è d’accordo ma non vuole spendere i 15 milioni di euro pattuiti per il riscatto lo scorso gennaio (l’opzione scadrà il 20 giugno). Lotito vorrebbe sborsare meno di 10 milioni di euro oppure rinegoziare un nuovo prestito a cifre inferiori con obbligo di riscatto condizionato. Dal canto suo il ragazzo spinge per la permanenza a Formello.