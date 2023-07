Calciomercato Lazio, Lotito: «Zielinski? Ho offerto 20 milioni e hanno detto…» Le parole del presidente

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti ad Auronzo di Cadore, Claudio Lotito ha parlato così del calciomercato Lazio:

ZIELINSKI – Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Nella vita bisogna fare le cose con cervello, a spendere ci vuole un minuto altrimenti. Se verrebbe? Penso di sì, io un altro l’ho già compr…

