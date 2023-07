Calciomercato Lazio: questa volta Lotito può accontentare Sarri, pronto un altro colpo. Ha già detto sì!

Calciomercato Lazio: questa volta Lotito può accontentare Sarri. Ha già detto sì! Ma i biancocelesti devono chiuder in fretta

Come riporta il Corriere dello Sport con il mancato arrivo di Kamada il calciomercato Lazio intende dare il posto da extracomunitario ad Hudson-Odoi del Chelsea. E’ in scadenza nel 2024, può essere acquistato a titolo definitivo, non può partire in prestito con riscatto a meno che non firmi il rinnovo con il Chelsea.

Si sta ragionando su cosa fare. C’era il Fulham sulle sue tracce, Lotito deve affrettarsi a chiudere. Hudson-Odoi è una richiesta di Sarri, sperando che stavolta venga esaudito. Il giocatore avrebbe già detto sì alla Lazio.