Calciomercato Lazio, Lotito pesca dalla Salernitana: avviati i contatti per due giocatori del club campano. Le ultime

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio starebbe guardando in casa Salernitana per quanto riguarda il prossimo mercato.

Avviati contatti con il club campano per Boulaye Dia e per Loum Tchaouna, che potrebbero lasciare Salerno a fine stagione, vista anche la retrocessione della squadra di Colantuono.