Calciomercato Lazio, Lotito blinda Immobile: ora però serve quella cosa

Calciomercato Lazio, nella giornata di ieri Claudio Lotito ha blindato Ciro Immobile: ad Auronzo tutti hanno però una speranza

Come riferito dal Corriere dello Sport, quella di ieri è stata una giornata concitata nel calciomercato Lazio.

La paventata offerta araba pervenuta ad Immobile e al club biancoceleste dall‘Al Shabab (35 milioni per il cartellino, 18 per due anni con opzione per il terzo anno a Ciro) è stata seccamente smentita dal presidente Lotito che ha ribadito l’incedibilità del ragazzo. Ora però tutti ad Auronzo hanno una speranza, ovvero che le parole del patron siano state sincere e non solo di facciata per alzare il prezzo. I prossimi 10 giorni saranno decisivi in questo senso.