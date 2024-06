Calciomercato Lazio, Lotito AL LAVORO: vuole un colpo ALTISONANTE da regalare a Baroni. Obiettivo chiaro

Calciomercato Lazio, Lotito e la società al lavoro per regalare un colpo altisonante a Baroni. L’obiettivo è chiaro

Il calciomercato Lazio non si ferma e continua a trattare giocatori su giocatori in cerca dei giusti rinforzi per puntellare la rosa a disposizione di mister Marco Baroni. Lotito vuole un nome altisonante da regalare al nuovo allenatore biancoceleste prima dell’inizio del ritiro.

Come spiega il Corriere dello Sport, il profilo di Noslin rimane in pole ma la trattativa è al momento ferma, mentre difficile è arrivare a Samardzic e Greenwood. Fermo anche l’affare Dele-Bashiru: non si registrano passi in avanti dopo aver appurato le distanze tra richiesta e offerta d’ingaggio.