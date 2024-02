Calciomercato Lazio, Lotito ferma tutto: «Non vogliamo alterare gli equilibri. Così competitivi per la Champions». Le parole del patron

Secondo quanto riporta Il Messaggero, rimane solo un minuscolo spiraglio per il calciomercato Lazio per sperare in un colpo. «L’organico è completo» ha ribadito il Ds Fabiani: «ma siamo pronti a cogliere occasioni, un giovane di qualità e talento anche all’ultimo minuto».

Ma a poche ore dalla chiusura del mercato, la Lazio è l’unica squadra della Serie A a non aver preso nessun rinforzo. Lotito ha spiegato: «Abbiamo valutato attentamente se compare qualcuno, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo».