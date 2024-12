Calciomercato Lazio, Lotito e Fabiani ad un bivio: c’è una decisione da prendere

Calciomercato Lazio, nelle prossime ore la società biancoceleste deve prendere una decisione in vista di gennaio

Il calciomercato si avvicina a grandi passi e la Lazio ha il necessario bisogno di intervenire con un acquisto a centrocampo, la gara con l’Inter ne è la conferma. Per questo Lotito e Fabiani, ma anche lo stesso Baroni, sono giunti ad un bivio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi giorni arriverà la decisione sul futuro di Geatano Castrovilli.

Se l’ex Fiorentina resterà allora si andrà alla ricerca di un under 22, in caso di addio anticipato invece i biancocelesti avranno libertà assoluta per quanto riguarda le liste.