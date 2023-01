Calciomercato Lazio, Lotito dice no al Cadice per Luis Alberto: i dettagli

Calciomercato Lazio, il Cadice vuole Luis Alberto e lo ha chiesto a Lotito in prestito secco: no del patron che vuole l’obbligo

In casa Lazio tiene ancora banco la questione legata a Luis Alberto. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Cadice ha presentato un’offerta concreta per il Mago spagnolo: prestito secco fino al termine della stagione con ingaggio interamente pagato.

Secco il no di Claudio Lotito: il patron valuta il calciatore 20 milioni di euro e valuterebbe dunque solo la cessione in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Nessuno ha intenzione di svendere quello che resta un patrimonio della società. La permanenza almeno fino a giugno resta la soluzione più probabile.