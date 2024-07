Calciomercato Lazio, Lotito SPIAZZA Fabiani! C’entra Hysaj, il tecnico può SORRIDERE. Il motivo

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito ha deciso di acquistare un terzino sinistro a prescindere dalla cessione di Hysaj

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio non ha intenzione di fermarsi agli arrivi di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, ormai imminente.

L’obiettivo da qui alle prossime settimane sarà trovare un profilo che possa alternarsi con Luca Pellegrini, che inizialmente si dividerà con il solito duttile Marusic. La vera notizia è che l’eventuale permanenza di Hysaj non blocca più alcuna entrata, ma nonostante ciò il club capitolino sta prendendo tempo con un obiettivo ormai conclamato, ma che non sembra più essere una priorità come Cabal. Setti è ancora in attesa di chiudere ad almeno 6 milioni di euro, ma non darà più la precedenza alla Lazio se Atalanta, Rennes o altri club interessati affonderanno il colpo.