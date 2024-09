Calciomercato Lazio, NON solo Gigot: i biancocelesti avevano SONDATO un altro difensore. Il RETROSCENA sugli obiettivi del club

Come riportato da Maisfutebol, il calciomercato Lazio ha sondato, negli ultimi giorni della sessione estiva, il difensore Diogo Leite dell’Union Berlino. La richiesta di 18 milioni di euro del club tedesco, però, non ha fatto decollare la trattativa.

Dunque, Samuel Gigot non era l’unica opzione per la Lazio, ma alla fine la scelta definitiva è ricaduta proprio sul difensore francese ex Marsiglia.