Calciomercato Lazio, prime richieste di Sarri per gennaio: ecco quali

Calciomercato Lazio, Sarri avrebbe chiesto a Lotito un difensore centrale e una mezzala: il presidente chiamato a cambiare rotta in inverno

Nonostante siano trascorse solo sette giornate di campionato e col big match di sabato contro l’Inter sempre più vicino, in casa Lazio si pensa già ai possibili innesti del mercato di gennaio. In particolare, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Claudio Lotito due rinforzi precisi: un difensore centrale e una mezzala di centrocampo.

Se la prima richiesta certamente non sorprende visto che dietro Acerbi e Luiz Felipe ci sono gli adattati Patric e Radu (che peraltro finora non ha mai giocato), piuttosto particolare è invece il discorso relativo alla mediana. Vista l’età e le difficoltà di Lucas Leiva si ipotizzava che il tecnico toscano potesse richiedere un regista mentre la sua priorità sarebbe avere un interno con caratteristiche diverse da quelli di Luis Alberto, Milinkovic e Basic. Probabilmente un profilo più simile a quello di Akpa Akpro. Le decisioni definitive verranno prese a dicembre quando la Covisoc dovrà dare il suo ok sull’indice di liquidità. In caso di esito positivo e in caso di partenza di alcuni esuberi (vedi Vavro) allora Lotito potrebbe decidere per la prima volta di intervenire pesantemente nel mercato di riparazione sia pure con operazioni principalmente in prestito. Senza dimenticare poi la situazione legata ai portieri: Reina e Strakosha vanno in scadenza a giugno ma mentre lo spagnolo ha una clausola di rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione europea (basta l’Europa League), Strakosha potrebbe essere sostituito da Consigli. Il 35enne del Sassuolo si svincola a fine stagione e dal primo febbraio può firmare con chiunque. La Lazio è in pole.