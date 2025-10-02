Calciomercato Lazio: Fares ceduto in prestito alla Forte Virtus negli Emirati Arabi Uniti

Calciomercato Lazio, Fares lascia i biancocelesti: il terzino approda alla Forte Virtus negli Emirati Arabi. I dettagli

La S.S. Lazio ha ufficializzato una nuova operazione di mercato: il club biancoceleste ha ceduto in prestito con diritto di opzione il difensore esterno Mohamed Fares alla Forte Virtus, società calcistica degli Emirati Arabi Uniti. L’accordo rappresenta un passo importante sia per il giocatore, che potrà rilanciarsi in un nuovo campionato, sia per la Lazio, che continua a lavorare sulla gestione della propria rosa.

La decisione della Lazio di cedere Fares in prestito con diritto di opzione rientra in una strategia di mercato mirata a valorizzare i giocatori che hanno trovato meno spazio negli ultimi anni. L’allenatore Sarri, tecnico arrivato a Roma in estate e noto per il suo calcio aggressivo e dinamico, ha preferito puntare su altri profili per la fascia sinistra. Da qui la scelta di permettere a Fares di intraprendere una nuova avventura.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti.