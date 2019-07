Calciomercato Lazio, l’Atalanta pensa a Radu per rinforzare la difesa: i dettagli

Calciomercato Lazio, in casa Atalanta Stefan Radu è più di un’idea

Calciomercato Lazio – Potrebbe concludersi dopo 11 anno e mezzo l’avventura di Stefan Radu in maglia biancoceleste. Il difensore rumeno non rientrerebbe più nei piani tecnici e negli ultimi giorni si starebbe guardando intorno per cercare una nuova sistemazione. Oltre al Parma, sulle sue tracce c’è anche la Dinamo Bucarest. Nelle ultime ore però si è fatta avanti una nuova pretendete: l’Atalanta di Gasperini. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri, vista la probabile cessione di Mancini, sono in cerca di un difensore d’esperienza e Radu sarebbe l’uomo giusto. Per il momento però si tratta solo di un’idea, ma nei prossimi giorni questo interessamento potrebbe trasformarsi in vera e propria trattativa.