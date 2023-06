Calciomercato Lazio, la Juve sceglie la contropartita da proporre per Milinkovic. E’ Denis Zakaria la contropartita scelta dai bianconeri

E’ Denis Zakaria la contropartita scelta dalla Juve per abbassare le pretese economiche della Lazio per Milinkovic-Savic, primo vero e proprio obiettivo per il centrocampo.

Come riportato da La Stampa, il club biancoceleste non avrebbe chiuso le porte allo svizzero, ma sarebbe anzi disposto a trattare. Un altro nome da spendere sarebbe poi quello di Luca Pellegrini, per il quale potrebbe essere fatto un piccolo sconto sul riscatto.