Calciomercato Lazio, la Juve prova a scaricare Rugani: i dettagli sulla situazione del centrale

Più volte accostato alla Lazio, sembra essere finita l’avventura di Daniele Rugani con la maglia della Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe deciso di metterlo fuori dal progetto tecnico con però una piccola difficoltà: per cedere il difensore, si dovrebbe trovare chi è disposto ad offrirgli 3 milioni di ingaggio l’anno, cifra molto proibitiva per le casse del club biancoceleste.