Calciomercato Lazio: la Juve considera proibitivo il prezzo di Lotito per Milinkovic. I bianconeri devono tenere in considerazione ogni variante

Come riportato da Gazzetta.it il Sergente della Lazio, Milinkovic, rimane ancora un sogno della Juve, dopo che l’anno scorso aveva iniziato a muoversi per il giocatore capitolino per poi dirottare sul ritorno di Pogba. Le condizioni per il club bianconero restano impegnative e devono tenere in conto ogni variante.

Il giocatore serbo l’estate prossima entrerà nel suo ultimo anno di contratto con la società biancoceleste, ma Lotito però non sembra essere intenzionato ad abbassare le pretese per cederlo: 50-60 milioni la richiesta per liberarlo prima della scadenza. E a queste condizioni, l’affare per il club bianconero è proibitivo. Lo scenario, però, potrebbe cambiare improvvisamente di fronte a un’apertura a trattare su cifre e condizioni più accessibili.