Calciomercato Lazio, la decisione di Raul Moro: ecco cosa ha svelato sul suo futuro. Il giocatore avrebbe espresso la sua volontà di restare nelle Asturie

Come riporta il portale iberico “El Comercio” Raul Moro, giocatore del Real Oviedo in prestito dalla Lazio avrebbe espresso la sua volontà di restare nelle Asturie. In generale tutte le parti sembrano propendere in questa direzione. Vedremo l’evolversi dell’operazione.