Calciomercato, la Lazio studia un piano per Kumbulla

La Lazio non molla Kumbulla. Per il difensore dell’Hellas Verona, però, c’è anche la concorrenza di Chelsea e Borussia

La Lazio sta costruendo la squadra che verrà. Con la Champions League praticamente sicura, la società cerca rinforzi per rendersi competitiva anche nell’Europa dei grandi. Nonostante l’Emergenza Coronavirus, i biancocelesti possono contare su un bilancio solido, oltre ai proventi derivanti dalla qualificazione al torneo.

L’idea è quella di prendere un giocatore per reparto, iniziando proprio dalla difesa. Il pallino di Tare resta Kumbulla: il classe 2000 dell‘Hellas Verona è seguito da tempo, ma non solo dalla Lazio. Su di lui, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono anche Borussia Dortmund, Chelsea ed Inter, pronte a scatenare una vera e propria asta per assicurarselo.

Il club gialloblu ha rifiutato l’ipotesi di contropartite tecniche, vuole monetizzare ed è pronto ad accogliere l’offerta più alta. La Lazio proverà a far leva sul buon rapporto che Kumbulla ha con Strakosha e sul ruolo che può rivestire alla corte di Inzaghi.