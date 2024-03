Calciomercato Lazio, Kamada nel mirino di una big spagnola: le ultime sul futuro del centrocampista giapponese

Come riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, Daichi Kamada è finito nel mirino del Siviglia. Il centrocampista giapponese sarebbe il candidato numero uno per rinforzare la squadra andalusa in vista della prossima stagione.

Kamada non ha espresso il suo potenziale con la maglia della Lazio fino a questo momento. L’arrivo di Tudor, però, potrebbe far rinascere il giapponese. Inoltre, il cambio di modulo ed il ritorno al ruolo di trequartista lo aiuterebbero a tornare ai livelli di Francoforte.