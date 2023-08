Calciomercato Lazio, Kamada: mancano solo le firme previste giovedì

Calciomercato Lazio, secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio mancano solo le firme per la chiusura della trattativa con Kamada

Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio sta per mettere a segno un altro colpo di calciomercato. Si tratta di Kamada ex Eintracht, sul quale è stato raggiunto un accordo verbale ma mancano ancora le firme per la conclusione della trattativa.

Il giornalista spiega che le firme arriveranno giovedì, e il giapponese si legherà alla Lazio per due anni con opzionale.