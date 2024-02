Calciomercato Lazio, Kamada in estate pronto a dire addio. Ecco la sua destinazione

Calciomercato Lazio, Kamada è diventato ormai un vero e proprio caso: il giapponese pronto a dire addio la prossima estate

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul calciomercato Lazio in uscita, con Daichi Kamada che sembra ormai sempre più destinato ai saluti. Il giapponese non trova spazio neanche in una squadra in crisi, risultando l’ultima scelta nelle gerarchie.

Inevitabile pensare che il contratto in essere non verrà rinnovato, con il giocatore pronto ad emigrare in un nuovo campionato. Magari in quella Spagna che ormai lo tenta da diverso tempo ed è pronta a rilanciarlo dopo un’annata no.