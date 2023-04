Calciomercato Lazio: la Juventus piazza il sorpasso sull’obiettivo di Sarri. È una delle prime scelte per l’estate

Come ricordato da Tuttosport, la Juve osserva sempre con molta attenzione gli sviluppi nel futuro di Davide Frattesi, giocatore ritenuto il perfetto complemento per il centrocampo di Allegri, che non a caso ne ha esaltato le qualità anche ieri in conferenza.

Max farebbe carte false per avere a sua disposizione il giocatore, ritenuto il giusto sostituto di quel Rabiot il cui futuro è sempre più incerto. Il cartellino è valutato sui 20 milioni di euro e su di lui c’è anche il calciomercato Lazio sotto consiglio di Maurizio Sarri. Ma i bianconeri partono avanti al momento, considerati i buoni rapporti con i neroverdi sui quali si vuole far leva.