Calciomercato Lazio, la Juve vuole Felipe Anderson. Di Marzio conferma l’intreccio: «In estate…». Le parole del giornalista esperto di mercato

Alle 20 di questa sera si chiude questa sessione di calciomercato. Difficile si smuova qualcosa in casa Lazio. La dirigenza reputa la rosa valida e competitiva e nessuno lascerà Formello dopo Basic. Tra i temi caldi c’è sicuramente Felipe Anderson, in scadenza di contratto a fine stagione e finito nel mirino della Juve.

Il rinnovo del brasiliano con la Lazio è sempre più difficile e i bianconeri proveranno in estate il colpo a parametro zero. A confermare l’intreccio di mercato ci ha pensato l’esperto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: “La Juve segue con attenzione Calafiori del Bologna per l’estate e non molla Felipe Anderson: andrà in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2024 e se le parti troveranno l’intesa sul contratto diventerebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo di Allegri”.