Calciomercato Lazio: la Juve vuole sfruttare i nuovi rapporti per arrivare a Milinkovic. I bianconeri continuano a crederci

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Juve non ha mai smesso di seguire da vicino le prestazioni di Milinkovic Savic, che nei pensieri del club è sempre il nome in cima alla lista per rinforzare un centrocampo che, soprattutto con l’eventuale partenza di Rabiot, avrà bisogno di essere puntellato.

I bianconeri si sono mossi in tempi non sospetti, con Lotito che aveva però sempre alzato le pretese del calciomercato Lazio, chiudendo di fatto a possibili trattative. Ma ora la situazione potrebbe cambiare. I rapporti con la Lazio sono infatti più che buoni, con Pellegrini, attualmente in prestito nella Capitale, che potrebbe rientrare nel maxi affare. Ipotesi per ora, ma nei prossimi mesi alla Continassa potrebbero iniziare a spingere prepotentemente su questa pista.