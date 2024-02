Calciomercato Lazio, la Juve non molla Felipe Anderson: Lotito le tenta tutte per farlo rimanere. La situazione intorno al brasiliano

Tuttosport fa il punto sul calciomercato della Juve in vista della prossima estate, quando diversi giocatori che interessano si libereranno a parametro zero. Tra questi Felipe Anderson, che non ha mai preso in considerazione l’idea di rinnovare con la Lazio . Nei prossimi giorni nuovo incontro con la sorella-agente, per avvicinarsi ulteriormente alle richieste del brasiliano.