Milinkovic, Juve disposta a quel sacrificio per lui! Ultimissime

Calciomercato Lazio, la Juve è disposta a sacrificare Rovella per arrivare a Milinkovic-Savic: le ultime sul Sergente

Come riportato da Alfredo Pedullà la Juventus sarebbe pure disposta a sacrificare Rovella in prestito con diritto di riscatto per arrivare a Milinkovic-Savic, in uscita dal calciomercato Lazio.

Aggiungerebbe il cartellino di Pellegrini e un conguaglio vicino ai 20 milioni. Palla a Lotito che avrà l’ultima parola.