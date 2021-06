Jovetic: «Serie A? Mi piacerebbe tornare, ma vedremo. Con Sarri...»

Jovetic è stato accostato alla Lazio in queste ultime settimane. L’ormai ex Monaco ha fatto il punto sul suo futuro

Negli ultimi giorni anche Jovetic è stato accostato alla Lazio, in vista del nuovo modulo che Sarri adotterà con la squadra. Oggi, intervistato da Tuttosport, il giocatore ha fatto il punto sul suo futuro:

«Tra Fiorentina e Inter ho giocato quasi sette anni in Serie A, l’Italia sarà sempre la mia seconda casa. Mi piacerebbe tornare, ma ho anche proposte stimolanti da altre Nazioni. Vedremo… Presto deciderò. È sempre un bel campionato. Mi sono tenuto informato sulla Fiorentina e sinceramente non mi ha stupito la vittoria dello scudetto dell’Inter. I nerazzurri avevano la rosa più attrezzata e hanno meritato. Ci sta che la Juventus, dopo 9 anni di dominio, abbia vissuto una stagione più complicata. Ma sono convinto che nel prossimo campionato i bianconeri torneranno ai vertici. Mi aspetto una Serie A come ai tempi d’oro grazie al ritorno dei migliori tecnici: da Mourinho ad Allegri fino a Sarri».