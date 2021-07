Calciomercato Lazio, torna di moda il nome di Jovetic

Torna il nome di Jovetic per il futuro della Lazio. L’ex di Inter e Fiorentina, però, può arrivare solo se parte uno tra Caicedo e Muriqi

Si continua a cercare rinforzi per la Lazio targata Sarri. Ma, soprattutto, si torna a fare il nome di Jovetic. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex di Inter e Fiorentina è una punta centrale che – affiancata ad Immobile – può portare caratteristiche diverse per variare l’attacco.

Per farlo arrivare, però, dovrebbe partire uno tra Muriqi e Caicedo: le richieste di mercato non rimarrano inascoltate, soprattutto per l’ecuadoriano che è all’ultimo anno di contratto e il rinnovo non sembra previsto. Per Jovetic, inoltre, bisognerebbe superare l’ostacolo dell’ingaggio troppo alto per i parametri della Lazio.