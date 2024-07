Calciomercato Lazio, CLAMOROSA idea di Fabiani: può TORNARE in Europa. Il trequartista è stato proposto ai biancocelesti

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio non è ancora terminato, anzi, nelle ultime ore è stato proposto il fuoriclasse colombiano James Rodriguez. Il trequartista si è appena svincolato dal San Paolo e vuole tornare in Europa dopo una Coppa America giocata da protagonista con 5 assist e 1 gol.

Su James Rodriguez ci sono anche Betis e Porto. Da capire chi si aggiudicherà le prestazioni del 33enne colombiano.